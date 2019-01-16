視訊吵架／妻驚見夫燒2千萬豪宅 醫師︰心情不好在烤肉

2019-01-16

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣議會附近的豪宅區昨天下午傳出火警，1名女性報案者指稱：「從視訊看到丈夫縱火燒房子！」警消趕抵現場，豪宅2、3樓冒出濃濃黑煙，2樓前後各有1處火點，而在台東某醫院擔任骨科主任的陳姓屋主已站在屋外，陳姓醫師解釋，單純是心情不好，在屋內烤肉而不慎引發火警。

據了解，發生火警的住宅區，在完工後每棟售價高達2000萬元，在台東來說，算是高價電梯豪宅區，縣內亦有多位民意代表住在這處豪宅區。

台東縣消防局昨天下午4時接獲1名女子通報指出：「我和丈夫吵架後，透過視訊看到丈夫縱火燒房子，且丈夫就在房間裡。」警消獲報立即出動滅火，台東縣消防局表示，消防車抵達現場時，屋主已站在屋外，現場濃煙密布，消防人員進入火場後，發現2樓有2處火點，分別在2樓前後，火點附近都有嚴重燒焦、物品焦黑痕跡，消防員2分多鐘後控制火勢。

屋主陳姓醫師原本不願對起火原因說明，待火勢撲滅後，才表明自己是在縣內某醫院任職，昨天放假在家，而妻子帶著小孩出遊，自己因為心情不佳加上肚子餓，才拿起中秋節留下的烤肉用具在屋內烤肉，還喝了「2個啤酒杯」的酒，竟不慎引發火警。

陳姓醫師說，當時恰巧和妻子視訊，妻子緊張才報案，澄清絕對不是夫妻吵架所致。至於2樓火點有2處，陳姓醫師說，在家裡烤肉，喜歡移動烤肉的地方，自己家裡不犯法。

台東縣消防局對於屋主烤肉引發火警一說，僅表示起火原因仍待火調科鑑定釐清，初步判斷人為因素偏高，詳細原因仍待火場鑑定報告出爐。

警︰若縱火 將依公共危險罪送辦

由於陳妻報案時指丈夫縱火，台東警分局將陳男帶回警局進行酒測及偵訊，陳男酒測值為1.0，警方表示，須視消防局鑑定報告內容及夫妻雙方的證詞，才能判定是否追究法律責任，若最後確定為縱火，將依違反公共危險罪嫌送辦。

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