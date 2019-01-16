家暴至少3次 肉圓爸一度神隱

2019-01-16

〔記者王宣晴／新北報導〕林姓肉圓爸對妻兒施暴引發眾怒，警方除將他依傷害罪嫌函送法辦，並協助聲請緊急保護令，法院火速裁准，要求不得騷擾被害人，並禁止靠近住處300公尺內，但肉圓爸一度神隱，以致警方無法告知保護令內容，若他再度施暴，可主張未收到保護令而脫罪，讓警方憂心忡忡，所幸昨已找到他，告誡保護令內容，完成保護令送達程序。

據了解，男童並非第一次遭肉圓爸毒打，男童2017年遭肉圓爸持鐵棍毆打臀部，肉圓媽擔心激怒丈夫，只能忍痛蒐證，但並未報案，至今已超過6個月追訴期，直到這次的肉圓沒加辣事件，肉圓媽才報案求救。

肉圓媽母子的緊急保護令13日清晨5時許裁准，但肉圓爸一度神隱，以致警方無法告知保護令內容，若他再度對妻小施暴，可在法庭主張未收到保護令，所幸警方昨天聯繫上肉圓爸，以電話通知緊急保護令已核發生效。

律師林富貴表示，根據實務經驗，違反保護令僅處罰故意犯，即使保護令本身有效，但是未送達給加害人，或是加害人不知悉內容，縱有違反規定，主觀上並沒有犯罪故意，因此不成立犯罪。

員警表示，肉圓媽製作完傷害筆錄後，帶著頭、耳部有挫傷的兒子先去就醫，原本預定昨陪同兒子前往警局製作筆錄，並補上驗傷單，卻因身體不適臨時取消，警方至今仍聯繫不上肉圓媽。

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