心疼兒被打到想死 肉圓媽今遞狀訴離

2019-01-16

夫非首次打兒 曾用鐵條伺候

〔記者曾健銘、王宣晴、王定傳／新北報導〕新北市42歲林姓肉圓爸，僅因11歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，酒後狠狠掌摑兒子，就連肉圓媽也遭鎖喉，家暴惡行上傳網路引發公憤，肉圓爸不敵眾怒，前天出面向妻兒致歉後，肉圓媽顯然不領情，隨後發出聲明並PO出施暴影片，指肉圓爸家暴行徑非首次，兒子長期處在暴力之下，還曾因此向她哭訴：「為什麼要生下我，很想死掉！」

據了解，肉圓媽昨正式委任律師陳振瑋為訴訟代理人，將於今天到新北地院提出離婚訴訟，並至新北地檢署補充肉圓爸涉嫌家暴傷害的相關事證。

妻這回不再忍 忍痛蒐證提告

肉圓媽聲明提到，早在2016年底，肉圓爸就曾情緒失控，當時抓著兒子衣領，讓他腳離地面，她及時制止，才未釀成更嚴重傷害，但肉圓爸怒氣難消，還因此打破家中的衣櫥，事後她建議肉圓爸就醫看心理諮商，肉圓爸卻回應自己沒辦法控制情緒，也聲稱不可能會去看醫生，狀況一直未改善。

2017年10月某天，兒子寫功課時發呆，肉圓爸一氣之下，竟用鐵棍管教孩子，過程全被拍下，影片中男童站在牆壁旁，不斷啜泣，肉圓爸仍要求孩子站好：「勇敢一點，做錯事就要承擔，懂不懂？」隨後要孩子背對他，拿著鐵棍狠狠打了孩子屁股，兒子大哭，肉圓爸竟還若無其事詢問：「不會痛對不對？」兒子哭著求饒說：「會痛，拜託別這樣嘛！」肉圓爸仍堅持要打滿3下，力道之大讓屁股留下明顯瘀青。

有網友質疑，為何放任肉圓爸如此管教，肉圓媽聲明中回應：「若我出聲制止，只會被打得更慘，所以選擇忍痛蒐證！」肉圓媽也提到，當時還是低年級的孩子長期活在暴力與恐懼下，曾向她訴苦：「為什麼要生下我？很想死掉！」讓她聽了心如刀割。

肉圓媽最後說，孩子多次被暴力對待，身心受創，當時有求助學校，做過心理輔導，她至今仍努力修復他受傷的心靈，如今選擇不再隱忍，將肉圓爸的惡行公諸於世，並帶著孩子離開那樣的環境，讓孩子好好地成長。

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