藉威而鋼助性 買1顆台產偷1盒美製

2019-01-15

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕高雄市吳姓男子想藉威而鋼助性，卻涉嫌買1錠偷4錠，買台製偷美製，藥局盤點察覺短少，提供店內監視影像報警，吳男到案辯稱可能漏算，或忘了付錢，警方根據影像藏匿動作認定偷竊，昨將全案函送法辦。

受害的連鎖藥局報案指出，日前盤點藥妝用品，發現短少1盒美廠製造的威而鋼（4錠），女店員想起曾有1名男子買台製威而鋼1錠，卻詢問並要求看美廠製造的威而鋼，警方認為該男子涉嫌重大。

警方調閱監視器，發現吳嫌（42歲）走進店內後，直接向櫃台詢問「威而鋼」價錢，店員先介紹美廠製造的威而鋼，1盒4錠裝市價1600元。

吳嫌向女店員詢問台製威而鋼價格，得知1盒（4錠）市價1200元後，表示只買1錠即可，支付300元，卻趁店家不注意，將美製威而鋼挪至櫃台隱密處，再藏匿外套內（見圖，記者黃良傑翻攝），過程不到3分鐘，卻被監視器全都錄。吳嫌到案供稱，因美廠藥比台廠藥貴，又好奇不知哪一種藥效好，才生貪念，偷美製威而鋼回家試藥性。

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