夫與友人背叛／驚見口愛照 人妻頓覺世界黑暗

2019-01-15

〔記者溫于德／台北報導〕北市1名人妻雖懷疑丈夫與共同女友人偷來暗去，但苦無證據證明，直到看見女友人為丈夫口交照片，才「頓覺世界一片黑暗」，傷心之餘，要求2人應連帶賠償她70萬元。士林地院日前審結，認定人妻配偶權確實遭侵害，判被告2人需一同賠償35萬元，可上訴。

夫與小三須賠償35萬元

人妻指控，小三明知丈夫已婚，卻執迷不悟持續發生婚外情，透過丈夫手機內照片得知，幽會足跡遍及台灣中南部，但心痛之際，仍無法確定是否真有上床，即便又見到2人共裸上半身照片；後來直到血淋淋地看見小三為丈夫口交照片，才確定遭背叛，且2人偷腥行為持續進行中。

承認婚外情的丈夫指自己經濟條件不佳，縱然須賠償，也請酌予減輕；小三則辯，元配早已對婚外情表示「宥恕」，且後來是男方持續騷擾、糾纏她，並非她再度不軌。

法官審理後認為，雖無證據證明2人後來持續交往，但也無證據證明人妻願意「宥恕」2人，審酌男方名下財產，以及小三雖無工作、卻曾在直播平台刊登至杜拜及歐洲旅遊訊息，認定她並非無資力之人，判應連帶賠償35萬元。

情境照

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