毒蟲逆撞分隔島 不顧頭破血流先藏毒

2019-01-15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子余維彬昨天開車從基隆市培德路左轉孝東路時，直接衝上中央分隔島，車體90度翻覆並逆向撞上客運。余男被救出時，有目擊者發現，他把毒品藏在分隔島樹叢中，再搭救護車前往醫院治療。余男趁醫護人員忙碌逃離現場，警方抵達時已不見他的蹤跡，昨晚警方找到余男的藏匿處，敲門找人，余嫌也自知難逃法網，乖乖配合回派出所接受偵訊。

警方調查，26歲余男去年10月才剛出獄，他昨上午9時27分從培德路左轉孝東路時，疑一時恍神衝撞上中央分隔島，後方的2088號客運林姓司機雖已緊急煞車，但仍受到翻覆車體波及，擋風玻璃遭撞毀。

林某立刻下車察看，發現余男受困車內，回到車上拿工具救人，與熱心民眾合力將滿頭鮮血的余男救出。

有目擊者卻看到余男趁著救護車及警方趕抵前，將車內1個手機盒藏放在中央分隔島灌木叢下方，救護人員趕到先將余男送往部立基隆醫院就醫。警方隨後趕抵醫院，發現余男向醫院保全騙說想抽菸，便離開急診室。

車禍現場處理警員則聽到目擊者指稱，有看到余男藏了1個東西在草叢內，搜索果然找到1個紙盒，打開一看居然有2包白色結晶物及吸食器，利用毒品快篩包檢驗後，呈現陽性，初驗為1、2級毒品，疑為安非他命，警方不排除余男有毒駕的嫌疑，正漏夜釐清。

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