雞價看漲遭竊5000隻 「搶救雞雞行動」抓到賊

2019-01-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕年關將屆加上非洲豬瘟疫情，雞價看漲，雲林境內多場養雞場近日頻傳雞隻遭竊，數量近5000隻。斗南警分局偵查隊成立「搶救雞雞行動」專案，以車追人鎖定竊嫌，昨清晨逮捕正在銷贓的竊雞集團，全案由警方擴大偵辦。

斗南警方日前接獲大埤養雞場業者報案，指雞場內的雞隻遭竊1000多隻，偵查隊調查發現，土庫、虎尾等地也有雞場失竊，因此組成專案小組偵辦。

專案小組經過多日跟監埋伏，發現該偷雞集團有4名成員，為掩人耳目分別駕駛休旅車、自小客車作案，前天深夜前往鎖定的行經路線埋伏，果然發現竊嫌的車輛，一路尾隨到虎尾一處種雞場，當場查獲正在銷贓的李、吳2名竊嫌及蘇姓收贓犯嫌。

警方在2部車內查獲10個雞籠，裡面共有100隻雞，飼主昨天早上要去養雞時看到警方留的字條才知遭竊，前往斗南警分局領回雞隻。

據了解，竊嫌1趟都偷10籠，擔心被發現1個晚上最多偷3趟，得手後1隻雞賣140元左右，市售1隻約3、400元。警方訊後將李、吳2人依竊盜罪嫌移送法辦，並追查另2名逃逸成員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/