襲擊前麥寮鄉長 男稱為罹癌親友出氣

2019-01-15

〔記者廖淑玲、鄭旭凱／雲林報導〕民進黨籍前麥寮鄉長許忠富競選連任時在毫無預警下放棄登記、讓另一位候選人同額競選，引起地方強烈不滿，許忠富上月遭2名男子以高爾夫球桿及棒球棒毆傷，警方逮獲逞凶的陳姓及白姓男子，依傷害與恐嚇罪移送，警方訊問嫌犯為何行凶？陳嫌竟稱「不爽家住麥寮的親友有人罹癌，許忠富身為鄉長執政不力」，讓檢警傻眼。

地方上認為 與選舉脫不了關係

許忠富上月21日下午4時45分在虎尾高鐵雲林車站外，遭2名年輕陌生男子分持高爾夫球桿、棒球棒毆打小腿約7、8下，歹徒犯案後乘車往北逃逸，許就醫後無大礙，仍繼續「跑攤」行程。

警方半個月後逮獲涉案的40歲陳男及27歲白男。檢警指出，陳男警訊時坦承行凶，供稱住在麥寮的親友向他訴苦說，許忠富當鄉長時在地方做不好，放任空氣污染導致鄉民罹癌，他一時氣憤，才找友人「教訓鄉長」出口怨氣。

去年底麥寮鄉長選舉時，麥寮鄉民不滿鄉長投票選擇權被剝奪，組成「廢票聯盟」推動投無效票，開票結果同額競選的蔡長昆得票8千多票，無效票則有1萬6千多票，將近2倍，創下地方自治史紀錄，暴力案件發生後在雲林政壇引起軒然大波，地方上多數認為許忠富遭毆打，與選舉脫不了關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/