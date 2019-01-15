休旅車爆炸起火 兩人燒成焦屍

2019-01-15

車主兒子︰死者恐為雙親

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市觀音區一處廢棄三合院前的空地，昨天下午發生火燒車並傳出爆炸聲，消防人員將火勢撲滅後，在正、副駕駛座發現2具焦屍。警方查出車主為63歲廖男，但始終無法找到廖男夫婦，人在香港的車主兒子看到新聞報導，透過朋友聯繫警方稱「直覺」車內2具焦屍可能是雙親。

車上發現汽油桶沙拉油桶

廖男的親友則透露，廖男開設工程行，似乎有債務問題，但廖對親友稱「不用擔心，都有在償還」。但警方與火調人員在後座發現2個4公升裝的汽油桶，後車廂另有1個20公升裝沙拉油桶，初判起火點在車內。監視器顯示，休旅車昨天上午就出現在觀音區草漯一帶，全案是尋短或有外力介入，及死者確切身分，仍待釐清。

嚴重碳化 無法辨識性別

報案者向警方表示，昨天下午2點多他在家中發現，200公尺外的草地冒出黑煙，趕往查看發現一輛休旅車竄出火舌，接著還發生爆炸。

消防人員約5分鐘控制火勢，在車內發現2具嚴重碳化的焦屍、無法辨識性別；警方查出車主為廖男，但車主與其69歲的鄭姓妻子都無法取得聯絡。

警方調查，廖男曾有兩段婚姻，與前妻生的38歲兒子已失聯，昨晚聯繫上與現任妻子生的24歲小兒子，人在香港的他透過同學告訴警方，「直覺」車內2人可能是其父母。

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