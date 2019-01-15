肉圓爸家暴／勿藉正義之名動私刑 須有法治觀念

2019-01-15

〔記者楊綿傑／台北報導〕沒有加辣的肉圓引發家暴，透過網路傳播引爆鄉民正義，警方不得不呼籲網友，這不是獵巫，到場嗆聲或動手不能證明自己是英雄，「路見不平，請報警處理」。水可載舟亦可覆舟，進入網路直播時代，若民眾缺乏辨別是非能力，網路帶來的負面作用不容小覷。

中正大學傳播系教授胡元輝指出，傳播科技「既可能為善，也可能為惡」，好處是可以為公眾討論及參與帶來正面意義，卻也可能出現網路霸凌、詐欺、私刑正義等負面狀況。

他舉印度為例，就曾有多件利用通訊APP糾眾，針對綁架、非禮嫌疑人處以私刑致死案例，但最後都證明死者是無罪的。一段影片的內容，很有可能都是片面的，不一定是事件的全貌。胡元輝說，如紐西蘭就有訂定「網路行為管制專法」，但這是治標不治本，甚至可能帶來其他問題。因此最迫切的，是必須加強資訊教育及媒體教育，讓民眾能夠用正確角度，去看待數位工具使用及所帶來的意義。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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