肉圓爸對妻兒道歉「真的不要再喝酒」

2019-01-15

家暴犯眾怒 上百鄉民包圍

〔記者曾健銘、王定傳、賴筱桐／新北報導〕新北市42歲林男只因10歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，氣憤之下竟拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉40歲妻子，施暴影片曝光引起公憤，有7名網友闖屋痛毆林男，甚至有上百名網友到林男住家樓下「堵人」，林男不敵輿論壓力，昨主動現身召開記者會，念著兒子的名字說：「XX，爸爸對不起你！」短短10分鐘就致歉10次，希望平息眾怒。

蘆洲警分局已替受害母子聲請緊急保護令，新北地院昨凌晨火速裁准，除要求林男不得騷擾被害人，並禁止他靠近住處300公尺內，新北地檢署也將林男涉傷害罪分案偵辦。7名涉嫌打林男的男子，因林男未提告，檢方尚未分案偵辦，並呼籲民眾理性。

據了解，林男在家族開設的塑膠袋工廠上班，家境小康，平時愛喝酒，卻因酒品差，多次酒後對妻兒家暴，12日因肉圓「沒加辣」再度毆打妻兒，忍讓多時的妻子將施暴影片PO網，網友群起撻伐。13日傍晚6時許，有7名網友闖進林男住家將他打傷。

蘆洲分局表示，當天深夜仍有上百名網友在林男住家樓下「堵人」，還有網友就地炒一整鍋辣椒要請林男「吃個夠」，警方到場勸說，眾人才離去。

昨下午4時許，林男在警方保護下現身，面對鏡頭90度鞠躬向妻兒、親友、鄰居、警方、媒體及社會大眾致歉，他坦承酒後失控家暴，甚至一度低語：「真的不要再喝酒！」大方坦承：「平常就會動手管教小孩！」並堅稱當晚是喝醉，並非不當管教。

新北市社會局表示，這名母親過去沒有婚姻暴力的通報紀錄，目前兩人皆由親屬照顧。

闖進林男住家的7人，其中綽號「鱷魚」的28歲陳男，日前才因持2把改造手槍被逮，他供稱不滿這名父親，找3名友人一起前往，到場發現已有3名網友要「堵人」，才一同上樓。警方將出手的陳男與另名陳姓網友依違反社會秩序維護法送辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/