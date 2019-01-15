學員買到百萬跛馬怒告 馬術天后︰我是教練非獸醫

2019-01-15

〔記者鄭淑婷、卓佳萍／綜合報導〕有「馬術天后」之稱的41歲馬術國手葉繡華，在桃園市中壢區經營露易莎馬術訓練中心，她仲介林姓學員以3萬歐元（約105萬餘元台幣）購入訓練用馬匹，未料近1年半後，馬匹右腳跛行，林男質疑葉隱瞞馬況提告詐欺；桃檢認為，馬匹抵台後若已有跛行狀況，林男何以能騎乘訓練超過百次，無法單憑事後獸醫診斷，就認定葉女隱瞞馬況，昨偵結以不起訴處分。

無法認定隱瞞馬況 葉繡華不起訴

林姓學員指控，他於2014年10月透過葉繡華仲介從歐洲購買馬，豈料，馬抵台後騎了近1年半，就出現右腳跛行無法訓練，獸醫診斷發現「13歲母馬的右腳關節，很久以前即有跛腳及嚴重之腫瘤」，因此質疑葉隱瞞馬況。

葉繡華反駁指控稱，她是透過張姓友人代為在歐洲尋找馬匹，張曾傳送騎乘馬匹的影片，她也轉給林姓學員看過，她是馬術教練、不是獸醫，只能透過影片及馬匹血統，判斷馬匹個性是否穩定、是否適合學生騎乘，當時她曾向友人確認馬匹狀況，且馬匹抵台後，也無跛腳或不正常之處。

檢察官認為，林男是看過馬匹影片後決定購買，葉女也曾詢問馬匹狀況，馬匹抵台後若已有跛行狀況，林男何以能騎乘訓練超過百次，且馬匹抵台與獸醫診斷時間，兩者相隔近1年半，因此無法認定葉女隱瞞馬況。

葉繡華曾於2005年亞洲盃馬術錦標賽獲得馬場馬術個人賽銀牌，2014年代表台灣參加韓國仁川亞運，獲得馬場馬術團體賽銅牌。露易莎馬術訓練中心昨例休，員工說，不清楚糾紛原委。葉繡華昨受訪表示，不經一事、不長一智，未來若有馬匹等「活體動物」買賣，應簽立白紙黑字合約，對彼此都是保障。

她說，當初是協助該學員挑選馬匹，她的角色比較像是幫忙仲介，但他們畢竟不是獸醫，都是仰賴歐洲專業檢測，她也澄清不可能詐欺，交易金額並沒有進到她的帳戶。

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