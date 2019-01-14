拿舊身分證掰單身 把妹騙上床判賠

2019-01-14

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小珍（化名）與李男交往，李男傳配偶欄空白的舊身分證照片取信她，交往近兩年小珍才發現男友隱瞞已婚身分，控欺騙感情、浪費她青春年華，還因此長期失眠焦慮就醫，提告向李男求償，台南地方法院判李男須賠償20萬元。

欺騙感情 須賠償20萬

小珍主張，她與李男2016年7月開始交往，明白告知「希望以結婚為前提交往」，要求男友須是單身，不料男友隱瞞已婚身分，還透過LINE傳配偶欄空白的舊身分證照片取信她。

小珍透露，交往期間兩人發生多次性關係，2017年10、11月間，友人告知李男似已婚且有小孩，她一再向男友求證，男友謊稱已離婚，直到2018年2月她在臉書發現李男與其妻的網頁，才確定男友是「人夫」，為此依民法侵權向男友求償30萬元。

李男︰談離婚還未簽字

李男辯說，交往期間未告知「自己已婚事實」，是因對小珍尚不了解，傳舊身分證照片給她是要保護個人隱私，不希望小珍打擾家人，他有跟妻子談離婚，因條件談不攏、未正式簽字。

台南地院法官認為李男辯解不足以採信，考量雙方社會地位、經濟等條件，判李男應賠償20萬元給小珍，可上訴。

李男傳送配偶欄空白的舊身分證照片 給女友，讓女友誤以為他未婚。 （圖為示意圖，記者王俊忠攝）

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