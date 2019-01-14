雷達測速儀「過期」1天 被拍超速判撤銷

2019-01-14

〔記者王定傳／新北報導〕林男去年5月24日開車行經台61線西濱快速道路，被移動式雷達測速儀拍到超速，挨罰3500元，林妻提出行政訴訟；新北地院調查發現，這台測速儀「檢定日期」有效期限至去年5月23日，因涉及儀器準確度，林男隔天遭舉發不具公信力，判原處分撤銷。

法官︰涉及儀器準確度

去年5月24日，林男開車行經該處，被拍到時速113公里，超速23公里，新北市政府交通事件裁決處對車主（林妻）開罰，林妻不服提出行政訴訟，質疑測速儀有效期限。

裁決處主張測速儀的有效期限為「2017年5月23日起至2018年5月31日」，林男違規時間還在期限內，所測得的速度具公信力。

但法官調查，測速儀「檢定日期」是2017年5月23日，有效期限記載至2018年5月31日已超過1年，法官函詢相關機關後確認，雷達測速儀檢定完成後，因行政作業問題，大多無法當日給檢定合格證書，才會變成「從檢定合格月份的次月始日起算1年」。法官認為，應以檢定合格翌日起算1年才符合法制，依此計算，這台儀器有效期限至去年5月23日就到期，本案可上訴。

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