騎士闖紅燈撞死 挨撞女駕駛判5月

2019-01-14

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕黃姓女駕駛綠燈左轉，遭闖紅燈的李姓男騎士撞上，李男傷重不治，公路總局版的車禍鑑定報告認定，李男闖紅燈是主肇因，黃女無肇責，不過成大版的報告卻認為，黃女未依規定行駛至路口中心點便提早左轉，應負5%肇責，屏東地方法院採信，以過失致死罪判黃女5月徒刑。

黃女得知無法接受，她說根本無法判斷該岔路口的中心點在哪，路面也沒標清楚，且第一份鑑定報告認定她無肇責，法官依成大的鑑定報告判決，也有矛盾，不排除上訴。

42歲黃女2017年2月5日晚上10點多，開小轎車行經屏東市和生路3段、大豐路與建國路三岔路口時，見號誌為綠燈便左轉欲駛進大豐路，卻被闖紅燈的23歲李姓騎士撞個正著，李男傷重不治，李男家屬提告，經公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認為李男闖紅燈是主肇因，有綠燈路權的黃女無肇責。

不過此案轉送成大研究發展基金會鑑定，卻認為李男應負75%至80%肇責，車禍路口交通管制設計不佳為次肇因，應負15%至20%肇責，黃女未依規定行駛至路口中心點便提早左轉，應負5%肇責。

屏東地院合議庭認為，「道路交通安全規則」載明，汽車於岔路口欲左轉彎時，應行駛至路口中心處左轉，不得占用來車道搶先左轉；黃女車子撞擊點位在左側車頭及車側下方，顯然有未行駛至該路口中心點即提早左轉、占用來車道的違規事實。

法官認為，黃女若能行駛至路口中心點才左轉，未提前左轉、占用大豐路段來車道，從大豐路騎往建國路的李男縱然闖紅燈，也許能避開黃女的車，黃女應為李男的死亡負起過失責任，依過失致死罪處5個月徒刑，可易科罰金及上訴。

法界﹕責任歸屬有爭議

法界人士認為，該判決將衍生民事及國賠問題，且車禍地點是一處轉彎幅度很大的三岔路口，地面標線及相關交管設施似乎並不完善，責任歸屬有爭議，上訴也許有翻盤空間。

闖紅燈致死車禍 綠燈駕駛被判刑案例

路口綠燈左轉彎的自小客車被闖紅燈的機車撞上，騎士傷重不治。 （記者李立法翻攝）

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