團購毒品惹殺機 1死1傷

2019-01-14

〔記者萬于甄／台南報導〕台南43歲毒蟲黃鑰文與45歲王男合資「團購」安毒，黃嫌對分配比例不滿，昨晨到王男家理論，各持刀棍爆發口角衝突，王男遭尖刀刺中胸腹傷重不治，勸架的王母及其莊姓同居人分別受到輕重傷，警方逮獲黃嫌，依殺人、傷害等罪嫌移送法辦。

警方調查，黃嫌與死者王男均為毒品治安人口，2人常合資購毒，黃嫌疑對毒品資金分配比例感到不公，前晚曾到王男關廟家理論，昨清晨5點多喝完酒後再度找上門。

黃嫌剪斷王家屋外的電線，王男持長鐮刀出來，黃嫌手持鐵條、木棍反擊，黃嫌趁隙拿出尖刀往王男左胸、腹部猛刺，王男當場倒地，王母的莊姓同居人想上前救援，左胸、腹部遭連刺2刀，王母則被推倒在地，黃嫌行凶後逃逸。

王男傷重不治，莊男左側氣血胸，經開刀急救後生命徵象暫時穩定，轉入加護病房觀察，王母則輕傷無大礙。

3小時後，警方到黃嫌住處逮人，黃嫌供稱，說好各拿出幾百元合資買毒，但他每次都沒給足，前幾天已放話要讓他好看。

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