鄉民的正義？／警︰應聲請保護令 報警處理

2019-01-14

〔記者王冠仁／台北報導〕近年來爆料風氣盛行，許多民眾常因一時氣憤，發動肉搜、網路公審、挖出當事人背景，甚至號召群眾動私刑對當事人飽以拳腳，或丟雞蛋、潑漆洩憤。不過，此次「肉圓沒加辣」事件中因有未成年小孩，警方認為應循正常家暴管道向法院聲請保護令，或報警請員警到場處理，將相關影片放上網路引來民眾辦私案，恐對小孩成長與心理造成不良影響。

承辦家暴案件的警官說，受傳統文化影響，許多人還是有「家醜不外揚」觀念，因此家暴案件層出不窮。民眾若遭遇家暴事件切勿隱忍，否則只會助長施暴者的犯行；若遭遇家暴，首要之務就是蒐證與報警，蒐證是日後向法院聲請保護令的依據，報警則可以立即阻止施暴者當下的暴行。

此外，若家暴事件中牽扯到未成年孩童，建議民眾不要把有小孩的相關影片放上網路，因為相關人物的身家背景可能被網友肉搜出來，對小孩的隱私沒有保障。此次「肉圓事件」引來網友到住家痛毆該名父親，這不僅會讓小孩產生自責心理，網友的暴力行徑也恐讓小孩人格發展蒙上陰影。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

情境照

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