鄉民的正義？／買肉圓忘加辣 男揍妻兒7網友肉搜圍毆

2019-01-14

〔記者余衡／新北報導〕新北市42歲林男酒後情緒不穩，發現託10歲兒子買的肉圓「忘了加辣」，先是暴怒質問，隨後將兒子打倒在地，40歲李姓妻子上前勸阻也被鎖喉架出家門，過程被PO上臉書社團，林男行徑引發群情激憤肉搜，昨晚有7名激動網友循址前往圍毆林男，拿出辣椒要他吃個夠。

警︰勿動私刑以免觸法

警方指出，案發即依規定通報兒少保護及高風險家庭，母子倆就醫後表示要先休息，後續再決定是否提告，目前已安置於親戚家；被打的林男則暫未提出傷害告訴，警方表示全案仍在調查中，呼籲民眾理性看待，切勿任意施行私法正義，以免觸法。

臉書社團「爆怨公社」前天PO出一段影片，1名父親在家飲酒，要兒子外出買肉圓，兒子返家後，他發現肉圓沒加辣，質問是否忘記提醒店家，兒子回答可能是店家忘記，父親突然猛揪兒子衣領：「你叫老闆加辣，老闆為什麼不聽你的，所以是老闆的錯嗎？」

兒子辯解：「我真的有跟老闆說要加辣，可能是客人太多，老闆忘記了。」父親立即暴怒飆罵兒子：「你說謊！」隨後出手掌摑將兒子打倒在地，妻子欲阻止，反遭老公鎖喉拖行，兒子見狀連聲：「爸爸不要這樣，我跟你說對不起！」林男仍不顧妻子哭喊：「放開我！」將人拖出家門，鄰居連忙協助李女報案。

事後妻兒2人雙雙送醫，影片也輾轉被PO網，網友紛留言「沒人性！」、「不得好死！」、「加不加辣有這麼重要嗎？」甚至有人提議「盡快離婚」，有網友肉搜林男疑似住在蘆洲，7名網友得知，昨晚前往聲援，趁林男外出將他包圍痛毆。

警方表示，前晚林男打妻兒，員警趕抵時已無肢體衝突，並協助將母子送醫，初步檢查兒子傷勢為左臉頰及耳後紅腫，媽媽為脖子紅腫、頭部及雙手挫傷。另昨晚間近7時，有7名網友前往林男住處，一見他外出就包圍毆打，造成林男頸部、手部擦、挫傷，警方將7人帶回，其中2名陳姓男子稱為了要讓林男「辣椒吃個夠」憤而動手。

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