保時捷姐 每月搭火車環島送便當給街友

2019-01-14

〔記者徐聖倫／新北報導〕出車禍隔天就闊氣付現再買1輛車的「保時捷姐」陳女，是「館長」陳之漢及柯P的粉絲，她說這2人都有強烈正義感，受他們影響才會積極行善，她除了在家附近送便當給街友外，3年來每月還會抽一天到台灣各地發便當，陳女昨受訪時還謙虛地說：「我是小人物不重要。」

陳女說，每個月都會挑幾天搭火車環島，除發放便當外，也觀察街友狀況，「我就發現台中火車站的街友越來越多，不減反增。」希望政府、社會能夠有更多人注意到這些可憐的人們，並發揮善心。

希望大眾關注國家大事

陳女在受訪期間不斷強調：「我就是一個小人物，不希望大家把注意力、資源放在我身上，我的職業、背景等等都不是社會大眾應該關心的事。」受訪期間她也不斷提到去年普悠瑪號出軌意外，她希望社會大眾能更關注的是類似的國家大事，而不是她這樣1隻「小螞蟻」。

陳女也說，自己與姊妹大難不死，2人已經在台中南天宮進行結拜，現為異姓姊妹，友情昇華。對於臉書動態，她說臉書就只是抒發一下自己心情的地方，希望酸民們不要再酸了，這樣她本人、家人的心情都不好，她還說近期會出國暫避這些流言蜚語，也希望網友可以理智。

保時捷718 Boxster （製表：記者鄭景議 圖記者徐聖倫翻攝）

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