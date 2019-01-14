豪買保時捷／撞爛 付現再買1台 27歲正妹開5店兼3職

2019-01-14

載閨密翻車 僅受輕傷

〔記者徐聖倫／新北報導〕買保時捷像是在買飲料！27歲陳女10日下午駕駛保時捷跑車Cayman987，載閨密蕭女到宜蘭玩，卻在北宜公路出車禍，車子翻了3圈四輪朝天報銷，所幸2人僅受輕傷，陳女隔天出院除PO臉書感謝朋友關心外，還展現豪氣，一次付清現款，買1輛中古的保時捷Boxster，還在臉書打趣說，「 這次我都開時速20就好！」

打趣說以後都開時速20

陳女與閨密蕭女表示，當天2人臨時起意，相約到宜蘭出遊，原本開開心心的旅程，卻在北宜公路26.6公里處遇上車禍。陳女說，當下心裡只覺得「完了、完了」，這下子真的要見不到明天的太陽，沒想到等車子真正停下來，居然發現自己與閨密幾乎沒受什麼傷，只有小擦傷、瘀傷，自己也感到非常訝異。

陳女說，車禍當下車子翻了3圈，最後四輪朝天，她跟好姊妹命大逃過一劫，她說：「覺得有做善事，媽媽有在保佑我！」陳女表示，自己開過5家美甲店，現在則是身兼保險業務與翻譯，努力賺錢的她，才有辦法車子一報銷就再入手1輛。

這次買二手車約100萬

陳女表示，自己平時除了賺錢外，每個月都會抽時間做愛心，她會準備300個熱騰騰的便當，發放給無家可歸的街友，這個舉動已行之有年，她將自己與好友命大歸功於積陰德，還說要與同生共死過的好友當結拜姊妹。保時捷Boxster市價超過300萬元，不過，陳女說這次買的並非新車，二手車價大約100萬元。

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