賣「迷姦水」 可處7年以上徒刑

2019-01-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕伽瑪羥基丁酸為俗稱「迷姦水」羥丁酸（GHB）的主要原料，溶入水、酒類及其他飲料，飲用後導致昏迷、呼吸抑制，過量更可能致死，且伽瑪羥基丁酸淪為約會性侵的藥物，各國都列為管制藥品，衛生福利部也列為第二級毒品。

無色無味 過量恐致死

伽瑪羥基丁酸可製造安眠藥及減肥藥，屬中樞神經抑制劑，常被製成白色粉末、藥片、膠囊等加入飲品中，飲用後會產生類似酒精的效果，更強烈者會導致嘔吐、肌肉張力減退、顫抖、癲癇、侵略性行為、判斷力受損、昏迷、呼吸抑制、低溫症等情況，含伽瑪羥基丁酸成分的「迷姦水」，無色、無臭、無味，飲用後數十分鐘就可能使人昏迷數小時兼失憶，且人體代謝速度極快，逾6小時後就難在體內驗出相關，過去在美國、香港等地都傳出民眾遭人刻意下藥迷昏而遭侵犯事件，不可不防。

律師提醒，販賣含禁藥迷姦水已觸犯藥事法第83條，可處7年以下徒刑，併科5000萬元以下罰金；此外，販售或購買持有含伽瑪羥基丁酸成分的迷姦水，已違反毒品危害防制條例第4條，可處7年以上徒刑。提醒民眾，勿飲用來路不明飲料，飲品也切勿離開視線，勿讓有心人士有機可乘。

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