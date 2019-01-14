想玩嗨一點助性 網購「乖乖水」險觸運毒罪

2019-01-14

俗稱迷姦水 含二級毒品成

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲林男為增加閨房情趣，看到網路在販售「讓她乖乖聽話、任你擺佈…」的「乖乖水（俗稱迷姦水）」，他以2150元買1瓶，商品從香港寄出後，被海關抽驗出含有二級毒品成分3.23公克，林男被依運輸第二級毒品罪嫌送辦；所幸他僅買1瓶，苗栗檢方認為數量小，沒有販賣、轉讓的經濟效益，日前予不起訴處分；如果林男買整打，並被認定有販賣意圖，將面臨7年以上重罪，得併科1000萬元以下罰金，網路購物雖方便，但不可不慎！

如買整打 刑期7年起跳

林男在購物網站發現名叫乖乖水的商品，網頁說明具有「聽從誘惑、精神旅行、思想迷亂、讓她乖乖聽話、任你擺佈、事後無記憶」等效果，於是買1瓶。

商品由香港空運來台時在快遞貨物專區被台北關抽驗，海關發現寄件人「萊坤企業社」沒有登記，懷疑有異，通知調查局桃園市調查處送驗，確認商品含二級毒品第167項的伽瑪羥基丁酸（GHB）成分，純質淨重3.23公克。

海關扣下商品，桃園市調處通知林男到案，認為涉嫌運輸二級毒品，將他移送苗栗地檢署。

林男坦承買乖乖水，卻堅決否認運毒，供稱為增加夫妻間情趣，討論後才以貨到付款下單，不清楚裡頭成分；還說，下單後覺得怪怪的，上網搜尋乖乖水資料，發現有問題，貨到時就沒有收貨。

檢方依林男所稱購物網站的網頁，發現多為販售迷幻藥物迷昏水、催情水，也有販售第三級毒品FM2等，且乖乖水是在海關抽驗發現含有毒品成分被扣，並非如林男所稱貨到未收。

檢方雖認為林男所辯難認合理，但收件人、收件電話等，都是林男本人，顯見他並無蓄意迴避、掩飾，與運毒犯罪者刻意逃避追查的作法不同，且林男僅買1瓶，含的毒品純質淨重僅3.23公克，與一般大量寄送運輸毒品以牟利情形不同，顯無販賣、轉讓情形，且他無不良前科素行，認定犯罪嫌疑不足。苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪表示，有關運輸二級毒品的認定，數量多寡為考量因素之一，但多少數量以上會被認定涉嫌，並沒有明確界值認定，還是得依事證判定。

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