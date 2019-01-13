旅遊業的星探 酒駕撞車害3傷

2019-01-13

〔記者陳恩惠／台北報導〕被國內旅遊界稱為「日本旅遊推手」的知名日籍男子向井純，前晚在台北市開車疑因搶快，違規左轉撞上對向車輛，造成對方一家三口受傷，因向井純的酒測值高達0.85，被警方依公共危險罪嫌帶回偵辦；檢方認為他願與被害人談和解，複訊後先請回。

肇事的向井純沒受傷

據了解，50歲的向井純在台開設旅遊顧問公司，從小跟著雙親來台居住和就學，他在Twitter自我介紹：「在台灣生活了42年，我正在做日本和台灣之間的旅行計畫工作，鼓勵台灣人體驗美好的日本。」業界人士稱他為「旅遊業的星探」、「日本旅遊的推手」。

向井純前晚駕駛VOLVO休旅車，沿北市中山北路往北行駛，過福林橋後逕自左轉，與對向駛來的TOYOTA休旅車碰撞。因撞擊力道大，兩車安全氣囊都爆開，被撞休旅車的車頭全毀、大量機油漏出、車體零件散落一地，造成江姓駕駛頸部挫傷，坐在前座的妻子和後座女兒的四肢、胸部擦挫傷，肇事的向井純沒有受傷。

向井純一度醉到在警局偵訊室嘔吐，酒醒後供稱，和友人聚會喝了3杯威士忌，結束後想趕回住處休息，不慎肇事。

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