警界書法家 「字」成一格

2019-01-13

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和分局勤務指揮中心警員賴伯亮，出身書法世家，從小在父親嚴格要求下，他從排斥書法到寫出興趣，從警26年，替分局寫過無數壁報、會議流程等文宣，去年更到國小開班授課，教導學生家長書法，他謙稱「只希望盡微薄之力傳承書法文化。」

開班授課 盼傳承書法文化

47歲的賴伯亮回憶，初次接觸書法是在小學二年級，因爸爸是老師，希望他可以透過書法靜心修身，但他兒時貪玩，常常荒廢書法挨父親板子，直到上了高中，筆跡被老師、同學稱讚，受到激勵重拾對書法的熱情，就這樣一寫數十年。

「以前尚未電腦化時，分局所有的文宣、公告都是我寫的」，後來賴伯亮加入勤區的社區書法研究社，與民眾交流。賴伯亮是同事口中的「賴大師」，逢年過節都會請他幫忙寫春聯，每年要寫5、60副以上，永和分局四處可見其墨寶。

賴伯亮說，寫書法能讓人靜心，心定頭腦自然就清晰，有助於面對工作上的各種挑戰。遇到突發狀況也能冷靜沉著，步步到位。

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