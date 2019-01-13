夫妻手腕綁紅線 相擁陳屍臥室

2019-01-13

夫肝癌末期曾尋死

〔記者林宜樟／嘉義報導〕罹患肝癌末期的嘉義縣竹崎鄉57歲何姓男子，前晚被發現與43歲梁姓妻子相擁陳屍臥室，2人手腕綁紅線相連，房內遺留不明藥物和疑似農藥液體，以及何男留下交代後事的遺書；警方初判2人相偕自殺，但梁女家屬說，梁女沒有疾病、也非年老，不認為她會自殺，希望檢警查明死因。

岳家質疑女兒非自殺

警方調查，何男開設神壇，曾競選村長未當選，梁女是第二任妻子，2人無子女，與何母同住，經濟情況不佳，平時靠家人接濟過活。前晚2人未下樓吃飯，被何母發現蓋著棉被躺床無氣息，趕緊報案；警方說，何男側躺抱著梁女，現場無打鬥痕跡。

癌末的何男曾自殺未遂，警方研判，這次疑因久病厭世再度想不開，偕妻尋短；因家屬認為梁女死因不單純，將解剖追查。

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