高學歷怨偶打1元官司 總監夫聘3律師仍輸妻

2019-01-13

辱妻破麻、下體臭

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有國立大學碩士學位的梁姓男子，在中國某公司擔任銷售總監，與擁有英國知名大學碩士學位的高姓女子婚後不睦，高女指控丈夫用「破麻、下體臭」等不堪字眼辱罵，興訟索賠1元勝訴，梁男為了這1元官司毫不退讓，堅持上訴繼續纏鬥，最後敗陣須賠償妻子1元定讞。

疑有小三 逼妻墮胎

本案訴訟實質目的雖不在金額，但僅為了1元，一審裁判費要繳1000元，二審1500元（訴訟標的金額10萬元以下），梁男敗訴須負擔全部裁判費2500元；此外，雙方一、二審都聘律師，依行情每一個審級律師費約5萬元，且梁男上訴時找了3位律師，等於2人為了這1元，女方掏出10萬元、男子拿出20多萬元拚輸贏。

高女向台中地院提起民事訴訟，原本向梁男索賠165萬元，後來改為只索賠1元（俗稱象徵性賠償）；高女主張，2013年與丈夫婚後育有一子，因工作分隔兩地，夫妻感情2015年間生變，丈夫疑有婚外情，還逼她墮胎。

夫妻興訟費超過30萬

高女指控，2015年間梁男喝醉，手機出現代號「不給糖就搗蛋」的女子傳訊，要丈夫買禮物送她，但丈夫當場刪除對話、支吾以對。丈夫2016年間屢次傳訊「討客兄、姘頭、破麻、破女人、再怎麼臭也沒妳下體臭、腦殘有病」等內容辱罵她，害她衍生憂鬱與睡眠障礙，侵害其健康權。

夫官司連兩敗 定讞

梁男則答辯表示，妻子言行荒謬怪誕、蠻橫無理，他沒爛醉，也未逼墮胎，「不給糖就搗蛋」只是舊識。

不過一審法官認為，梁男辱罵高女後，高女精神狀況惡化，無證據顯示高女生病是源於其他因素，顯示梁男侮辱之詞侵害高女心理健康，判決高女勝訴，梁男應賠償1元。梁男委任3位律師上訴二審，堅稱高女病情與他辱罵無關，台中高分院不採，駁回上訴全案確定。

國內過去偶有1元官司，金額是象徵性，打官司目的大多是為了爭面子或爭公道。

資料照

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