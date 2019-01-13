揪出20年前銀樓賊 店已歇業老闆逝

2019-01-13

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕彰化警方去年9月逮捕47歲趙姓竊賊，最近DNA比對出爐，赫然發現他涉及20年前嘉義市七寶銀樓竊案，但已超過銀樓竊案發生時的法律規定10年追訴期；令警方覺得滄桑的是，當年受害男主人已逝、女主人中風，銀樓也已歇業。不過警方基於職權，仍將趙男列為嫌疑人函送檢方參辦。

警方說，位於嘉市中山路的七寶銀樓1999年1月間遭竊，歹徒撬開門鎖搜刮一批黃金逃逸，警方現場採到歹徒留下的血跡，但多年來未破案。

DNA比對奏功 惜逾追訴期

有吸毒犯行的趙男，去年9月因竊盜案被查獲，採集DNA後送資料庫比對，發現他與七寶銀樓竊案歹徒DNA型別相符；嘉市警方日前持拘票前往雲林趙男落腳處逮人未果，讓承辦員警扼腕。

警方說，目前銀樓已歇業，此案卷宗也付之闕如，男主人過世、女主人中風，最後請來2人子女製作筆錄後，將趙男列嫌疑人函送檢方參辦。

法界人士說，本案發生在1999年，案發時法律規定竊案追訴期為10年，2005年修法後，竊案追訴期才延長為20年。

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