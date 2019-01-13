尾牙摸彩品便宜賣 網詐新招

2019-01-13

〔記者黃良傑、邱俊福／綜合報導〕民眾小心！時值年終尾牙熱季，網路上出現「打折出售尾牙摸彩品」詐騙新招，矇騙撿便宜的消費者。

詐騙集團看準年終尾牙摸彩，許多人會網拍摸彩品或贈品，混水摸魚佯裝賣家，在「露營風」、「二手物品拍賣」社團假稱販賣2、3折的尾牙摸彩品冷氣機，高市刑警大隊循線逮獲25歲車手頭陳裕威等人，查出已有40多位民眾受騙，遭詐逾百萬元，將其中陳男等2人聲押獲准。

警方指出，一位吳媽媽上網發現，有人在臉書社團以破盤低價販賣日系品牌冷氣機，對方強調是尾牙摸彩新品想變現，吳媽媽以臉書私訊後互加LINE好友，結果匯錢後遲遲未收到冷氣，才發覺受騙。

也有冷氣機廠商見網拍尾牙抽中的冷氣機獎品，一台3噸級日系冷氣只需1萬多元，探問還有沒有第二台，對方稱費盡心力又找到另一台摸彩品，最後連冷氣機業者也受騙。

警方表示，若有被害人起疑，詐騙集團會翻拍人頭雙證件取信他們，還以優惠、限量等由，要被害人先付款才出貨詐財。

刑大偵四隊逮捕1名車手頭、1名男車手和4名女車手，6人玩線上遊戲認識。警方說，網購商品勿以臉書私訊、私下加LINE等方式交易，極易受騙。

「瘋狂賣客」詐團最愛冒用

另一方面，刑事局「165」反詐專線統計，去年詐騙集團最愛冒用的購物網站以「瘋狂賣客」526件居首，其次為「讀冊生活」374件、「DEVILCASE」300件。

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