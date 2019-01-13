買3萬元大閘蟹 訂活蟹變死蟹 詐欺告不成

2019-01-13

運送難免有損失 檢不起訴

〔記者王捷／台南報導〕前年送禮熱季，賴姓水產業者號稱有活體大閘蟹等水產要賣，老饕林女花了11萬多元購買，一度發生未出貨波折，後來賴姓賣家補寄魚貨，林女指控其中2箱花3萬元買的活體大閘蟹，到貨時竟全是死蟹，氣得提告詐欺；檢方認為，大閘蟹在運送途中難免會損失，不能認定賣家詐欺，給予不起訴處分。

生菌數高 蟹類一死就不能吃

水產業者說，蟹類只要一死就不能吃，不僅因為口感差，還因為死蟹生菌數高，吃下肚恐對健康有害，買家要避免消費糾紛，最好在水產開箱過程同時錄影，保存證據才能合理退貨、換貨，若興訟，在法庭上也有依據，否則業者也能說寄出螃蟹時是活體。

波波海鮮市集指出，大閘蟹生命力強，只要溫度保持攝氏7度以下，存活率很高，寄送大閘蟹要放足夠的冷凍袋在箱內，大閘蟹上還要鋪沾水濕布，通常溫控做好，一箱頂多只會死1、2隻，要一箱全死光，有點不太可能。

業者：整箱死光 不太可能

林女與一群朋友加入一個台南美食團群組，群組上會貼出各地好吃商品，某天賴男PO名片宣稱，自己經營活體水產高檔又新鮮，林女於前年9月中秋節送禮熱季辦理團購，由她一次向賴男訂購11萬元水產，原本說好當面交貨，未料賴男神隱，林女一度提告詐欺，因賴稱只是時間比較慢，獲不起訴處分。

後來賴男寄送出貨，林女收到貨發現兩箱30多隻所謂活體大閘蟹，竟全是死蟹，且還少了一箱蝦蛄；賴男稱願退錢或補蟹，但沒下文，林女氣炸，再次對賴男提告詐欺。

檢方認為，寄送過程難免折損，也是常識，難以片面之詞認定出貨時不是活蟹，將賴男不起訴處分。

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