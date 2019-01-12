71歲男嗆滅門落網 蔡碧仲:執法意志不會改變

2019-01-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕法務部政務次長蔡碧仲去年代理花蓮縣長99天，卸任交接前夕收到一封恐嚇信，嗆聲要殺他全家，花蓮警方昨下午逮捕71歲嫌犯那德運；蔡碧仲得知後表示：「抓到人當然鬆了一口氣！」感謝警方不眠不休辦案。

蔡碧仲說，感謝警方逮到嫌犯，還給他及家人平安生活空間，也鬆了一口氣，雖被恐嚇，但捍衛依法行政、行政中立的立場始終不變，更不會因此改變執法意志。

警方指出，那男是花蓮縣卓溪鄉民，曾在玉里鎮公所擔任清潔工，退休後與妻子務農，扶養一名孫女，生活不富裕；那男自稱沒有政黨傾向，是因生活苦悶、無處發洩，每天看新聞對時事感到憤怒，才於上月15日寄信到縣府給蔡碧仲。

71歲退休清潔工寄恐嚇信

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛表示，接獲報案後，因寄件地址是偽造的，即依郵戳、信封等線索調查，查出投遞的郵筒在玉里鎮，而玉里鎮只有四座收件郵筒，過濾監視畫面後鎖定那男，前往拘捕時那男認罪，指稱：「不知一封信會釀成這麼大的風波！」並在他家起出同款信紙等證物，訊後依恐嚇罪嫌送辦。

蔡碧仲上月25日卸任，縣長室卻在同月22日收到一封充滿仇恨字眼的手寫恐嚇信，揚言敢用司法手段動準縣長徐榛蔚，將以最殘忍方式對蔡滅門，會心狠手辣、手段凶殘殺之等。

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