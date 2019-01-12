馬英九洩密案更審 審太陽花法官中籤

2019-01-12

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九洩密等案一審無罪，高等法院改判4月有期徒刑，最高法院日前以二審判決事實不明等理由發回更審；高等法院昨公開抽籤分案，由承審「318太陽花學運」判無罪的張惠立庭長擔任受命法官兼審判長，兩位陪席法官是游士珺、柯姿佐。本案更一審判決即定讞。

張惠立受訪說，審理馬案「平常心看待」、「秉公處理」，類似馬案、太陽花學運案等牽涉敏感政治議題的司法案件，社會上難免會有不同立場和解讀，判決結果無法讓所有人都滿意；但她認為，如太陽花學運案，表面上是學生佔領立院議場、和警察有所衝突，不過細究發現，是有一些前因所致，須站在更高位階思考。318太陽花學運案，一、二審均判立委黃國昌、學運領袖林飛帆等22人無罪，檢方未上訴已定讞。

張惠立：平常心處理

馬英九洩密案源於2013年8月31日，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，馬還教唆黃於同年9月4日向江洩密。

更審結果 將是最終判決

高院指出，馬英九被控涉及洩密、通保法、個人資料保護法等罪，均為3年以下徒刑，原本高院判決有罪即定讞，不得上訴第三審。後來大法官釋字第752號解釋認為應給一審判決無罪，二審改判有罪者一次救濟機會，因此修法為這類案件可上訴三審，但經最高法院撤銷發回、更一審判決後，即不得再上訴三審。

張惠立是司法官訓練所（法官學院前身）30期結業，台大法律系畢業，現任女法官協會秘書長，本月18日將出任理事長，曾任最高法院辦事法官、台中高分院法官、台中地院庭長等職務。

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