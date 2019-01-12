拒喘息照護 子勒死病父上吊亡

2019-01-12

〔記者洪臣宏、黃旭磊／高雄報導〕人倫悲劇！高雄市大樹區55歲吳男的85歲父親為攝護腺肥大、高血壓所苦，吳男不忍將父親送到安養院，負起照顧責任，卻疑因壓力大，加上本身也受病痛之苦，前晚被發現疑在車內勒死父親後，自己上吊身亡，留下遺書：「所有罪責我來承擔，我抗（扛）。」

不忍將父送到安養院 負照顧之責

警方調查，吳父育有2子2女，未婚的吳男排行老三，原本擔任水泥工，後因眼疾、膝蓋退化無法工作，由他負責照顧父親，住在附近的家人則不時前往探視和接濟。

家人前天傍晚回父親家探望時，發現桌上留有一張寫著「將父親帶走」的紙條，驚覺有異報警，警方通報協尋；半小時後，在大樹區舊鐵橋濕地公園運動的民眾發現有人在舊鐵橋天空步道上吊，警方及救護員趕到時，發覺上吊已氣絕男子就是吳男。

警方擴大搜尋，稍後在濕地公園停車場找到吳男座車，發現吳父倒臥車後座身亡，頸部有勒痕。檢警昨相驗，父子身上無其他明顯外傷。

父有病痛仍常外出 備感壓力

在鄰人眼中，吳男非常孝順，吳父雖有病痛仍常外出，讓負責照顧的吳男感受不小的壓力，時而抱怨。家屬告訴警方，有時拿錢給吳男，吳男總是以「身上還有錢」婉拒。高雄市衛生局主任蘇淑芳表示，吳父去年就醫出院，院方代為申請長照轉介服務，吳父符合喘息照護資格，兒子也提出「洗澡需求」，但機構到府服務時，家屬又說不需要，市府將持續派員關懷家屬。

高雄市社會局副局長葉玉如表示，吳家未申請中低收入戶，也沒有社福通報紀錄，呼籲家庭如有長照需求，可撥打1966，專員將依個案情況安排專業照顧、喘息、就醫交通接送，減輕照護負擔。

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