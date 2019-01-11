熱舞陽光少年 情傷獨住旅館輕生

2019-01-11

〔記者陳薏云、翁聿煌／新北報導〕熱愛韓國舞蹈的新北市某高職16歲楊姓少年，疑感情問題悶悶不樂，昨被發現在旅館燒炭身亡，桌上還留著吃剩的便當，死者未留遺書，輕生原因待釐清。

桌上還留著吃剩的便當

楊少9日下午入住旅館，晚間出門買晚餐後未再外出，昨早未退房，房務人員查看發現異狀，請警方陪同破門後，赫見楊少躺在床上已死亡，現場未發現遺書，無外力侵入跡象。楊少的父母告訴警方，有聽聞兒子最近感情不順，交友也受到阻礙，疑因此想不開。

據了解，就讀新北市某高職二年級的楊少，熱愛跳舞、化妝，國中時期就與朋友組團練舞，也曾與同學一同登上政府舉辦的活動熱舞，曾稱想組韓團出道，個性開朗。校方表示，楊生在校與同學關係良好，去年耶誕節還上台表演熱舞，發生意外令人遺憾。

警方表示，20歲以下屬民法限制行為能力人，入住旅館視同簽署契約，一般旅館會要求出示法定代理人同意書，楊少入住時疑自行簽署同意書，不過目前無強制禁止未成年人單獨入住旅館的規定。

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