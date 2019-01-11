不爽鬧分手／恐怖情人埋伏開槍 女友腹部中彈

2019-01-11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕雲林務農男子黃良誌認為交往3、4年的鄧姓女友向他借錢不還，還鬧分手，前天深夜攜帶改造手槍到鄧女的嘉義縣住處前埋伏，昨凌晨見她返家攔下要求還錢，進而掏槍近距離朝女友正面開槍，鄧女腹部中彈倒地，所幸黃嫌開一槍就卡彈，隨即逃逸，鄧女一度情況緊急，送醫急救後脫險；黃嫌稍後落網。

警方昨凌晨零時獲報，嘉義縣太保市過溝里某民宅前發生槍擊案，一名女子中槍倒臥血泊，歹徒駕車逃逸，水上警分局啟動快速打擊部隊趕到，查出傷者是38歲越南籍鄧姓女子，由救護車送醫救治。

警方進一步查出開槍嫌犯是有傷害等前科的43歲男子黃良誌，根據線索全力追緝，2小時後將他逮捕帶回，同時起出作案改造手槍1支、彈匣1個、彈殼1顆、子彈4顆。

黃嫌供稱，3、4年前在雲林縣元長鄉一家小吃部認識鄧女，雙方都已離婚，於是交往，彼此有金錢往來，未料鄧女跟他借錢後不還，還鬧著要分手，他火大才會深夜開車至女友住處外等候，見她上完夜班返家時上前理論，對方拒絕還錢，一時衝動掏槍射擊。

不過警方根據黃嫌「攜槍談判」犯案手法，不排除是預謀開槍報復，且他宣稱槍械是已故友人寄放的說詞，也令人起疑，詢後依殺人未遂、槍砲等罪將他移送嘉義地檢署偵辦。

談判勿激怒 拖延時間求助

鄧女剛送醫時，因腹部中槍，彈頭卡在腹內，情況一度緊急，轉送嘉義基督教醫院動手術取出子彈才脫險。

水上警分局偵查隊長陳俊廷表示，男女交往後，如發現對方在暴怒下會有暴力舉動，甚至是欲置人於死地的「恐怖情人」，尤其遇對方登門堵人或要求談判，此時個人處境可能是在危險狀態，千萬不要用言語激怒對方，宜設法虛與委蛇拖延時間，避免對方失去理智，並想辦法對外求助。

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