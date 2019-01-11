樂透得主 送投注站260萬元名車

2019-01-11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年10月23日獨得大樂透頭獎1.3億元的得主，把感謝化為愛心行動，昨由台彩總經理蔡國基代為贈送總價260萬元的休旅車，給讓他投注中獎的草屯鎮順億彩券行身障業者魏順正；另他也捐出280萬元給草屯消防分隊購買救災勤務車和救災設備，讓打火弟兄救更多人。

「這是台彩頭獎得主贈送投注站最高的金額！」台彩公司總經理蔡國基昨日代表得主將260萬元休旅車開到草屯鎮順億彩券行，贈送給業者魏順正，另又包了6萬6000元紅包，讓業者準備自助餐點招待前來祝賀的賓客。蔡國基說，這是頭獎得主首次送投注站汽車，金額是歷來最高的。

對客人玩笑話 美夢成真

順億投注站魏順正坐上該部名車後，興奮地大喊：「好爽！」他說，10多年來常跟客人開玩笑：「得頭獎記得送我1部車！」想不到喊了10多年終於美夢成真。

昨日蔡國基也代頭獎得主，捐贈總價280萬元的救災勤務車和救災裝備給草屯消防分隊，由南投縣消防局第一大隊長林易慶代表接受。林易慶說，頭獎得主原本要捐救護車，但因不久前剛有人捐救護車，經溝通後改捐勤務車和救災設備，未來這些裝備和車輛，一定會發揮最大效用。

蔡國基透露，這位頭獎得主住南投，是50多歲的上班族，平日大多會買刮刮樂，也會兼買彩券，都是電腦選號，此次買2注電腦選號的大樂透，其中1注就中頭獎。

蔡國基也說，歷年來頭獎有7成是電腦選號，至於傳說下午到晚上買的人較會中頭獎之說法並不正確，因為各種時間購買，都有人中頭獎。

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