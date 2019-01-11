調查員新血 寧捨棄美國籍 為台貢獻

2019-01-11

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局昨舉行調查班第55期結業典禮，有60位新血加入調查局行列。其中美國出生、有雙重國籍的吳艾璇原是中研院助理，毅然放棄美國籍投入調查局行列；另位郭建容，姊姊郭建鈺是台北地檢署檢察官，具會計師資格的她考上調查班，追隨姊姊查緝犯罪的腳步；還有一對姊妹花朱敏綺、朱芳儀同時考上調查班，均具資訊專業。

總統蔡英文到場致詞勉勵，對調查局維護國家安全、抵禦中國滲透的功勞表示肯定，「政府會給予最大支持，當最好的後盾。」她說，國家近期面對新型的滲透與威脅，台灣社會的安全及穩定非常仰賴調查局團隊。

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