女大生被控偷喝優酪乳 留口紅印 檢：對嘴直灌是誤喝

2019-01-11

〔記者陳恩惠／台北報導〕東吳大學周姓等5名大四女生在校外租屋，周女不滿59元的優酪乳被人偷喝掉，還留下口紅印，報警採DNA揪賊，由於檢驗費6000元是由警方預算支出，形同全民買單，引發外界議論，事後驗出是1名女室友所為；不過士林地檢署調查認定，被告誤以為優酪乳是自己的才喝錯，將她不起訴處分。

為59元花6千元檢驗 全民買單

檢警調查，周女等5名大學生為租屋同住室友，周女去年4月間買回1瓶優酪乳，倒入杯子喝了一些後，剩下放冰箱，後來要再拿來喝時發現，瓶口出現1個口紅印，瓶內優酪乳被喝光，周女在LINE群組詢問是誰喝的無人承認，經眾人同意報警，警方比對DNA型別，與其中1名女室友相符。

檢方開庭時，女室友承認喝優酪乳，辯稱租屋處冰箱大家共用，她也有買優酪乳和其他飲料放在冰箱，當時不知道喝錯，後來到警局作筆錄並配合驗DNA，才知誤喝，願賠償損失。

無竊盜意圖 檢方不起訴

檢察官認為，周女買回優酪乳後打開飲用，若不是這名女室友誤以為那瓶優酪乳是自己的，豈會不顧個人衛生習慣直接對口飲用？且事後同意警方採集唾液送驗，與一般竊盜後欲掩蓋的行為有別，認定她主觀上無竊盜意圖。

案件剛發生時，有室友上網PO文表示，優酪乳是被偷喝的最後一個東西，之前像是披薩、烤雞、蛋糕等陸續不見，包括為了抓賊裝的監視器也不翼而飛；原PO說，她們每次發現東西被偷吃、喝，都會在LINE群組發問，始終沒人承認，等到優酪乳出現口紅印，被告仍不回應，才會氣得找警察。

為了1瓶59元的優酪乳，採DNA的刑事檢驗費6000元卻由警方鑑識預算支出，警方對此表示，本案屬刑事案件，鑑識費依規定由公部門負責，若民眾自行做親子鑑定等情，則須自費。

東吳女大生公布室友對話內容。（記者陳恩惠翻攝Dcard）

偷喝與誤喝雙方說詞

東吳女大生公布室友對話內容。（記者陳恩惠翻攝）

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