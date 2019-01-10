排班宿怨 運將撞殺運將 掰意外

2019-01-10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕計程車司機簡寬達平日在桃園機場捷運A8長庚醫院站旁的桃園市龜山區復興一路排班載客，與同業張男素有嫌隙，2人於4日下午再次口角，簡竟駕車狠撞站在路旁的張男，張被撞飛送醫不治，簡撞人後謊稱是交通意外，還說是他主動報警；警方調閱監視器畫面戳破他的謊言，桃園地檢署依殺人罪收押簡男。

警調閱監視器戳謊 簡寬達被押

警方調查，52歲簡寬達與48歲張男平日都在長庚醫院站旁排班，去年間張認為簡不遵守排班規定與簡理論，簡當時就曾開車撞壞張的車，還以張對他罵髒話告公然侮辱，張也對簡提告毀損。

2人結怨後，本月3日簡被人檢舉計程車側邊車號貼紙脫落，遭警開罰單，簡認為是張拍照檢舉他，4日下午2人排班時，不巧排在一前一後，再度起爭執，簡隨即坐回駕駛座踩油門轉出避車彎，直接撞殺張男，張遭撞彈到簡的車上，頭部撞到擋風玻璃，再滾摔地面，因傷勢嚴重，送醫延至7日不治。

簡事後狡猾聲稱是交通意外，且一發生事故他就報警；但警方接到的是路人報案，無簡男報案紀錄，且過濾監視器畫面發覺，簡撞人後竟還加速，認定他故意撞人，檢察官以簡男涉嫌殺人重罪、有逃亡、滅證之虞聲請羈押獲准。一名同業說，簡男脾氣差，也曾與其他運將打架挨告傷害，但怎麼也想不到他竟狠心開車撞死人。

張男枉死 家人不敢告訴老母

張男家屬說，張妻有工作，一對兒女就讀大學，家境尚能勉持，但張男枉死，除家中頓失依靠，也少了一筆重要收入，此外，76歲張母身體不佳住安養院，家人還不敢告知噩耗。家人氣憤說，希望法律重懲簡男，還死者和家屬公道。

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