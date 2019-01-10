隨機獵艷 騙女蒙眼嘿咻 假男友沒事 男友判拘

2019-01-10

性愛全程不知道是假男友

〔記者張文川／台北報導〕有這麼扯的事！張姓男子撥手機「隨機獵艷」搭上女子小如（化名），因小如與男友遠距戀愛，張竟假冒小如的男友，要小如某日脫光全身、只戴眼罩在家等他，玩一場刺激的「蒙眼性愛」，整個過程小如都不知道對方是假男友，直到張男提議玩第2次時才被揭穿；小如羞憤提告性侵卻告不成，反而正牌男友當初火大打傷張男，男友被依傷害罪判拘役。

男友火大打傷張男反被判罪

判決指出，張男前年亂打電話搭上住高雄的小如，因小如的男友在台北工作，2人久久才聯絡見面，張「套話」得知後，某日謊稱工作壓力大，說服小如玩蒙眼性愛紓壓，小如脫衣戴上眼罩，還把門鎖打開僅虛掩，自己躺床等待男友。住北部的張男連夜趕來高雄，與小如發生性關係時全程噤聲，小如也全程未脫眼罩。

7天後張男約小如「再來一次」，沒想到這回趕來時，小如裸身躺床但未蒙眼，赫見進屋的竟是陌生男子，當場驚嚇痛哭，逼迫張男「不准走」否則立即尋死，張擔心出人命，只能待在客廳。小如男友接獲通知趕來，張支支吾吾講不清楚，小如男友氣得揮拳打傷張男；張負傷報警，員警到場協助送醫。

小如事後控告張男性侵，橋頭地檢署認為，張男雖假冒男友使小如陷於錯誤發生性關係，但未暴力脅迫或違反意願，不構成強制性交；至於詐術性交是以詐術「使男女誤信為自己配偶」，但小如未婚，無配偶，不符合構成要件，本案應屬民事侵權糾紛，將張男不起訴。

告「詐術性交罪」必須是配偶

張男反控小如和男友傷害罪，台北地檢署將小如男友判拘役40日，小如獲不起訴；可上訴。

情境照

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