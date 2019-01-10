守護7個冷凍胚胎 吳欣盈將上訴

2019-01-10

〔記者廖千瑩、劉力仁、陳梅英／台北報導〕華南王子、新光公主豪門離婚案，高等法院逆轉判准。對此，新光公主吳欣盈昨在臉書貼文指出，「冰冷的判決，剝奪了我成為母親的權利，…基於為母則強的勇氣，我願意堅持下去。」

相較於吳欣盈大分貝回擊，指法院判決剝奪她做母親權利，華南王子林知延則是低調未回應，華南銀對外發言窗口也表示，無法為副董事長私事代為回應。

吳欣盈臉書提及，對於判決感到非常意外。5年來，這1800多個日子，面對外界有心人士的抹黑與攻擊，她不斷的忍耐，就是期待司法能還她公道與清白。法律，其實也只是自我保護的最後一道機制，沒想到，連這樣的期待都落空，這5年的委屈與煎熬，有可能還要再繼續下去。

等待植入 若離婚將被銷毀

林知延和吳欣盈7年前舉行世紀婚禮，林卻懷疑妻子外遇，在她車上裝GPS衛星定位器跟蹤她，且在5年前訴請離婚，在兩人訴訟過程中，兩人就算再怎麼交惡，吳欣盈始終不願意離婚。

吳欣盈曾表明不願離婚是渴望有自己的孩子，且歷經了非常艱辛的人工受孕過程，在短時間內抽取了過量卵子，飽受身心折磨。醫生向她說，每個女人一生中所擁有的卵子數都是定量的，以她的年紀，會越來越難懷孕；現在她好不容易完成7個胚胎，等待機會植入，但林知延提出了離婚訴訟，一旦婚姻關係不再，已經受精成功的胚胎會被強制銷毀。

吳欣盈昨也強調，她一直勇敢的堅守著在婚禮的誓言，守護著婚姻，有個最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天。

「為母則強 願堅持下去」

吳欣盈也強調，「冰冷的判決，剝奪她成為母親的權利」，心寒的程度，跟置身在冷凍庫裡的胚胎一樣，有可能永無天日。

吳欣盈說，等收到判決書，將與律師研議上訴，明知道上訴將又是場永無止境的痛楚，但她想到如果放棄，胚胎終將被銷毀，為母則強的勇氣，讓她願意堅持下去。

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