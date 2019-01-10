王子GPS監控公主 豪門聯姻猶如諜對諜

2019-01-10

〔記者吳政峰、陳梅英／台北報導〕華南王子林知延與新光公主吳欣盈7年多前攜手步上紅毯，豪門聯姻被譽為「世紀婚禮」，未料才2年，公主和其他男人的1張親密照，揭開了王子和公主日後猶如諜對諜生活，2人更在法院互告，令人不勝唏噓。

浪漫愛情長跑 婚後2年變調

林知延代表的華南金控與吳欣盈背後的新光金控總資產合計3.6兆，比台灣一年的稅收還多。林知延是在哈佛大學短期進修時因緣際會認識小他9歲的吳欣盈，林用一句「我不會咬妳」開場，與吳搭上線，噓寒問暖擄獲芳心。愛情長跑多年後，2011年4月正式結為連理，當時被譽為王子與公主的世紀婚禮。

沒料到豪門婚姻2年變調，因2人膝下無子，為一圓母親願望，吳欣盈利用人工生殖技術培養7個受精胚胎，存放於新光醫院，但因國內尚無代理孕母相關法規，她一度想出國找尋，未料爆出小王疑雲。

互不信任情緣盡 男提離婚

當時林知延懷疑妻子有婚外情，僱用徵信業者在吳女座車底盤安裝GPS追蹤器，吳發現後氣炸，堅持提起妨害秘密告訴，就算法院判無罪，她仍要求檢方上訴；而林雖當庭道歉，卻竊錄2人對話當訴訟證據，關係欠缺互信基礎，相處猶如諜對諜。林也因此向法院訴請離婚。

官司影響林知延接棒華

雙方為離婚對簿公堂後，這場諜戰越打越烈，尤其「妨害秘密」一案對林知延很傷，傳言林明成為此震怒，讓林知延接棒傳出危機。

2017年間，吳欣盈更不斷透過臉書加碼爆料，公開指控林知延涉嫌偽造文書與挪用公款，已提出離婚訴訟的林知延則反擊，「我也不知道為什麼吳欣盈小姐一方面想要維持婚姻，但同時又不斷攻擊我，這個聽起來，對我來說是很矛盾的」，狠酸她一頓。

2人分居至今5年多，林知延已表達不願維繫婚姻之意，拒絕協商，希望儘速審結，吳欣盈卻念著未出世的孩子，抱著一絲希望守護婚姻，強調「為母則強的勇氣，我願意堅持下去」，研議上訴。

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