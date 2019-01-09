富翁徵乾女兒 牙醫助理唯一過關

2019-01-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕住在苗栗市的70歲謝姓男子，去年8月登報紙分類廣告徵「孝順吃素乾女兒」，並讓乾女兒繼承遺產，才有人替他幫祖墳掃墓、代盡孝道；經他數月來面試洽詢者和考核，謝男昨天說，僅有一位朱姓牙醫助理通過初步考核。

謝男自稱，祖先早年是萬華望族，留有許多祖產，讓他生活無虞，非常感謝祖先恩德，因此每月從苗栗北上，為爺奶、父母掃墓。他感嘆自己兒女「一次都沒去過」讓他寒心，但謝不透露兒女聯絡方式，無法取得其家人回應。

謝男當初應徵乾女兒的條件是18至24歲、體重不逾55公斤，每月須陪伴他到台北掃墓、整理山區土地。廣告引發議論，有人質疑他「圖謀不軌」，謝則稱，因為女生心地較善良，且吃素的人相信因果報應，較不會謀財害命，若沒合適人選，會把財產捐給慈濟。

謝還說，未來若生病會需要龐大醫療支出，如果1個乾女兒經濟無法負擔，也不排斥多認幾個乾女兒，他在鯉魚潭水庫附近有1800坪林地，「1800坪土地可認18個乾女兒」。

已陪掃墓4、5次 開車載他看風景

謝男說，刊廣告後有7、8人實際來面試，後來將3女列入觀察名單，分別是台北市朱姓牙醫助理、新北市劉姓物理治療師和台中市穆姓游泳教練；後來知道穆女做過酒店小姐，劉女也因感覺不適合，都已出局、沒有往來。

他表示，朱女陪他掃墓4、5次，還會開車載他去看風景，買手機、皮帶、涼鞋給他。朱表示她已離婚，不想再婚，他們平時會打電話聊天，互相關心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/