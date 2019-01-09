承辦農博自肥 桃市前經發局長涉賄收押

2019-01-09

坦承犯行「我會好好面對」

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市政府前經發局長朱松偉任職期間兼任「亞洲矽谷計畫桃園市政府專案辦公室」副執行秘書，他被控利用承辦農業博覽會自駕車等多項公共工程時，向廠商索取餽贈及賄賂，索取物品包括高價紅酒、五星級飯店住宿費用、iPhone7 Plus手機、iPad平板電腦、現金10萬元等；桃園地檢署前天指揮調查局北機站發動搜索約談，朱承認犯行，昨被法官裁定收押禁見。朱松偉透過律師轉述「我會好好面對」。

檢調選前調卷 前天搜索約談

檢調指出，53歲朱松偉被控利用承辦公共工程及局長權勢，向廠商索討賄賂及餽贈，廠商為了取得標案審查資格或認證，或已承攬案件但不想被刁難而照辦。其中，農博自駕車協力廠商之一、全徽道安科技暨台灣智慧駕駛的60歲董事長孫瑀，被朱要求送酒、手機、飯店住宿費等，透過62歲公司主管黃仲勝交付。

檢察官複訊後依違反貪污治罪條例聲押朱松偉及孫男、黃男，法官裁准朱男收押禁見，孫、黃各被以50萬、20萬元交保。

檢調去年選舉前已到桃市府調取資料，因當初若干案情尚未釐清，調卷後進行勾稽比對，本月間認為時機成熟，展開搜索約談行動。

市府：配合偵辦 查明真相

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，市府配合司法偵辦，也期盼司法查明真相、毋枉毋縱，經發局各項業務不受個別司法案件影響，仍會持續推動。

朱松偉擔任過桃園市政府參議、桃園航空城公司總經理、經濟發展局長等職，後來桃市府表示朱借調期滿，回任教職；鄭文燦連任市長後，拔擢主任秘書郭裕信升任經發局長。

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