蠶繭式自殺／苦撐海水淡化生意 和前妻常吵

2019-01-09

〔記者吳仁捷、陳薏云／新北報導〕男子李國威在摩鐵以蠶繭式的詭異方式輕生，記者到他經營的海水淡化公司及出租套房、住處採訪，跟李男租屋的房客得知其死訊，情緒激動，表示7日晚間6時許還遇到他，鄰居也說，李男母親年輕時投資獲利頗豐，購置多棟房產，卻為李男生意不斷變賣苦撐；另李男位於新北市中和區民利街的公司鄰居也表示，7日晚間聽到李男與女子爭吵聲，隨後不歡而散，疑因金錢、感情問題夾殺，導致李男尋短。

據了解，李男家境不錯，在中、永和至少有3間房產，李男鄰居說，他跟鄰居雖不熱絡，但李男母親很健談，常跟鄰居提起自己年輕從事紡織業，賺錢投資買房，但因兒子李男海水淡化生意不如預期，因此變賣多筆房產，去年更脫手位於中國杭州的置產，支撐兒子生意。

鄰居透露，李男10幾年前常與前妻爭吵，家中不時傳出摔東西、叫囂等聲響，離婚後提供贍養費，甚至將其中一棟房子過戶給前妻，但常聽說2人仍因教養費起爭執，最近李男與公司一名年輕女性交往，李男母親常向鄰居聊起，認為兒子的女朋友太年輕，兩人不應該步入婚姻；李男的母親因頸部舊疾開刀，近日到中國靜養，預計過完年回台，未料白髮人送黑髮人。

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