男蠶繭式自殺 事業失敗賣房難補錢坑想不開

2019-01-09

〔記者徐聖倫、陳薏云／新北報導〕新北市中和區昨天發生一起詭異命案。54歲男子李國威被發現陳屍在汽車旅館房間內，他赤裸上半身，用超大型3層塑膠袋將自己及自備的摺疊會議桌包起來，模樣猶如蠶繭，房內未留有遺書，亦無打鬥痕跡，警方初勘研判他殺可能性低，而李男女友表示，他與前妻爭執贍養費問題，有可能為了錢而輕生。

自備會議桌和塑膠袋輕生

李男於7日晚間9時05分，駕車進入「香格里拉」汽車旅館，將自備的會議桌搬進房內，不到10分鐘又開車出去，騎同事機車於9時25分回到汽旅，接著便未再出入。8日上午11時許，房務人員見李男退房時間將近，打電話通知卻無人接，遂前往查看，入內就發現李男已經死亡多時，嚇得趕緊報警。

警方獲報之初，見李男死狀詭異，不排除他殺，但見房內乾淨無血跡，也沒有打鬥痕跡，李男身上無外傷。警方注意到，李男屍體、以及長、寬、高各為180、60、70公分的摺疊會議桌，都包在超大的灰色塑膠袋內，塑膠袋套了3層，其大小皆裝得下180公分的大男人，塑膠袋由內打結，打結處在李男腳邊，李男則依偎在袋內的會議桌旁，且高粱酒、瓦斯罐也都在留在塑膠袋內，另監視器也只拍到李男1人出入，初步排除他殺，研判是在密封的塑膠袋內吸入過量瓦斯身亡。

據李男女友向警方表示，男友約10年前結束上一段婚姻，並與前妻育有一兒一女，現皆已成年，離婚時與前妻協議支付贍養費，直到現在還在付，從事海水淡化成飲用水生意的他，這段時間生意太差，加上常常為了贍養費而煩惱，最近幾天又是為了這筆錢不知道該怎麼辦，心情一直處於低落狀態，7日晚上她與男友還為此吵了一架。李男家屬傷心表示，不僅是李男會跟前妻爭執贍養費，就連現任女友也會與李男前妻吵架，這陣子李男常提到︰「不然我來去死一死算了」，沒想到真的會尋短。

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