狠婦殺夫詐千萬 毒殺親生女賺255萬

2019-01-09

懸案水落石出

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2016年底發生的高雄市仁武區鐵工廠老闆王義祥遭綑綁砍殺命案情節不斷轉折；家屬一度將全案導向前員工酒後行凶，結果檢警查出是死者妻子王黃寶美「加工自殺」詐領保險金；更驚悚的是，二人的女兒王秀鳳早在2013年間死亡，多年的懸案水落石出，竟也是王黃寶美為了詐保，而以老鼠藥毒殺親生女兒，橋頭地方法院昨依殺人等罪判處她12年徒刑。

王黃寶美被判12年徒刑

2013年8月2日深夜11點多，36歲女子王秀鳳被人發現中毒身亡死在路邊，檢警始終無法找到殺人凶手，案件變成懸案，直到3年後，王秀鳳的父親王義祥在妻子王黃寶美的協助下自殺身亡，一家3口死了2人，還領走千餘萬保費，檢警重啟調查，原來毒殺王秀鳳的真凶，竟是她的母親。

判決指出，王黃寶美因長期照顧有智能障礙的女兒以致身心俱疲，加上積欠卡債、房貸以及每個月支付保險費、廠房租金等費用，她動起歪腦筋，打算殺害女兒詐保。

2013年8月2日晚間，王黃寶美騎機車搭載女兒外出，在仁武區八德一路93巷附近，騙女兒喝下摻入可滅鼠、甲醇成分的藥酒，王女喝下當場毒發身亡，王黃寶美刻意將女兒上衣掀至胸部上方處，製造性侵殺人案件的假象。

王秀鳳屍體被發現時，警方上門查訪，王婦還刻意誤導警方，謊稱女兒愛喝酒，常常有人拿酒引誘帶她出去等，員警苦查多時，一直找不到是何人帶走王女，偵辦陷入膠著，讓這起案件變成懸案。

3年後，王婦幫丈夫加工自殺後，也一度將丈夫死因誤導辦案人員是離職員工下手殺人，但檢警耐心比對案發現場的監視器畫面，發現王男身亡時，並無可疑人士出入其中，經追查突破心房後，王婦才坦承幫丈夫加工自殺，目的是為了詐領千萬保費，王黃寶美因涉犯幫助自殺罪，去年2月被判刑3年2月確定，目前服刑中。

由於王秀鳳中毒死亡的案件遲未偵破，檢警從詐保案重啟調查，去年3月，檢警借訊王婦時，再突破其心防，王婦坦承因欠債和照顧女兒太累，毒殺女兒不但可以賺255萬保費，還不用再擔心女兒被人欺負。

橋頭地院審理認為，王黃寶美長期照顧智能不足的女兒，因身心俱疲等因素毒殺女兒，尚未至泯滅人性之地步。加上王黃寶美已62歲，坦承全部犯行配合調查，因此依殺人等罪判處徒刑12年，可上訴。

王黃寶美殺人時序表

王黃寶美為了詐領保險金，除了「加工自殺」殺夫，連親 生女兒都毒殺，下圖為她老公陳屍處。 （資料照）

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