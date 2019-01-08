遙控器干擾夾娃娃機 兩男涉竊法辦

2019-01-08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆潘男與沈姓友人3日跑到夾娃娃機店，由沈男操作搖桿，潘男則以電視遙控器干擾機台，才投10元就得手價值1000元的藍芽耳機，店家查看監視器，發現另兩項商品也是以此手法取得，憤而報警，警方將2人依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆的夾娃娃機業者發現，機台大獎2組金證海賊王公仔與藍芽耳機被客人夾走，但收到的銅板金額卻不符，起疑查看監視器，發現機台是被人干擾，獎品才被取走，憤而報警。警方調查，潘姓、沈姓2男涉嫌以遙控器干擾機台電眼，讓夾娃娃機台自動鬆爪，成功取得市值總計1900元的3項商品。

沈男向警方承認犯行，並指一開始並不是要用遙控器犯案，是從網路上看到有人用腳踹機台干擾電眼，順利取得商品，才前來試試，但連試3台都無效，正想作罷，潘男拿出身上的遙控器嘗試，投了10元一試就成功。

潘男承認犯行，說他想到遙控器能發出電波，隨手拿來試試，結果成功，但這種手法並非每一個機台都合用。

警方懷疑還有機台受害，目前已有汐止區的店家報案，將擴大調閱監視器追查，並呼籲有類似情形的店家與警方聯絡。

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