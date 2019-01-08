酗酒父持棒逼近 兒壓制過猛釀父身亡

2019-01-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市楊梅區21歲梁男不滿父親酒後大鬧，見他持鋁棒逼近，憤而將他推倒，致長期酗酒身體狀況不佳、罹患肝硬化等疾病的梁父死亡，桃園地檢署昨依過失致死罪嫌將梁男起訴。

起訴指出，梁男與爸爸相處不睦，去年7月20日晚間，梁父酒後在房內製造噪音，梁男為此與他起爭執，梁男見父親持鋁棒朝他逼近，憤而出手將他推倒，見他想起身時，又動手抓住脖子往牆壁上推，持續將梁父壓制在地。

肝硬化宿疾 出血性休克

衝突後梁父感覺腹部劇痛，出門走沒幾步就倒臥水圳旁；梁父的女兒接到電話趕回家，赫見父親倒臥水圳旁，梁父當時虛弱喊：「腰、腹很痛！」經緊急送醫急救仍因膽囊撕裂及原有潛在性肝硬化、酒精中毒等，造成出血性及中毒性休克死亡。

梁男被依家暴傷害直系尊親屬致死罪嫌送辦，法醫鑑定報告指出，梁父死因為與人互毆；檢方認為，梁男稱曾揮拳朝爸爸胸口打了3拳，但梁父外傷在右季肋，屬擦挫傷、非拳打的瘀傷，難以證明梁男直接將梁父打到膽囊破裂。

激烈衝突 過失致死起訴

不過，梁男明知其父長期酗酒身體狀況不佳，罹患有肝硬化等疾病，凝血機能異常、較一般人容易出血，卻仍與其發生激烈衝突，造成梁父臟器因擠壓而破裂出血致死，改依過失致死罪嫌起訴。

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