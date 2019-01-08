少女控告強吻 父親喊冤不起訴

2019-01-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕15歲少女與父親到桃園國際機場附近看飛機，之後入住汽車旅館，事後少女指控父親強吻她的嘴巴、撫摸下體；少女的父親應訊喊冤說，只是睡前親了女兒臉頰，這是爸爸對女兒的關愛，不解女兒為何反應這麼大。桃園地檢署認為，全案僅有少女片面說詞，旅館人員也未聽聞爭執或吵鬧聲，難認有強制猥褻犯意，昨偵結不起訴處分。

近期親子關係不佳

少女的父親應訊稱，去年5月26日帶女兒到桃園，原本是要找朋友打牌，打完牌準備就近上工，後來因故沒打牌，有感近來與女兒關係不好，便帶她去看飛機，希望修補父女關係，結束後已深夜11點，就入住附近的汽車旅館，隔天可就近上工。

少女的父親說，女兒小時候跟他很親，他平時就會親女兒的臉頰，那天睡覺前，他也像往常親了女兒臉頰一下，不知女兒為何反應這麼大，還要求他出去外面睡，兩人僵持10幾分鐘，他乾脆直接帶女兒回家；他坦言，擔心別人知道他帶女兒去汽旅，會讓人有不好聯想，回程時曾要求女兒別把這事講出去。

少女的父親表示，女兒上了國中後，與他的關係變得比較緊張，但他對女兒單純是出於父親的關愛，絕對沒有強吻嘴巴、摸下體行為。

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