「睡我老婆20年」夫抓姦痛毆再自首

2019-01-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子的張姓妻子於1997年與詹姓台商發生婚外情，事隔近20年再相逢，又被楊男發現，找來徵信社，查出妻子和詹男準備到摩鐵「開房間」，楊男夥同胞弟與朋友共7人抓姦，毆打並痛斥詹男「睡我老婆20年」，逼詹男寫下2人通姦過程、並簽300萬元本票，詹男承認2人再度發生關係，他願認錯並承諾未來「老老實實做人」，楊男等7人拿到自白書後向警方自首，法院依妨害自由罪判處7人2月至6月不等徒刑，皆可易科罰金。

7人逼簽300萬本票

判決書指出，楊男指其妻張女約20年前與詹男通姦，被他發現而中斷，不料2016年他又察覺老婆出軌，聘請徵信社調查，得知同年8月6日，詹男開車載張女要到中市某汽車旅館「開房間」，遂與胞弟及朋友抓姦，就在摩鐵大門前，詹男察覺被跟蹤，催油門逃逸，雙方於路上追逐與衝撞，楊男陣營用汽車堵住詹男，先在路旁把詹男暴打一頓，再押到1間工廠，痛斥「睡我老婆20年」，逼迫詹男寫下他與張女通姦過程，詹男寫下與張女發生性關係自白書。

迫小王寫通姦自白書

楊男等又質疑「你糟蹋人家家庭這麼多年，你想要用什麼向人家交代？」詹男又寫下「願向楊先生慎重的道歉認錯，願意補償300萬元，從此老老實實做人，不敢再犯」，並簽下300萬元本票，楊男等人拿到自白書，得知因路人報警，警方已調查，遂向警方自首。

台中地院審理時，楊男等人宣稱自白書是詹男自願寫下，法官不採信，但考量楊男等人是「因家庭紛爭一時情急方出此下策」，自首亦能減刑，依妨害自由罪判處楊男與胞弟各5月徒刑，其餘共犯判刑2至6月不等，皆可易科罰金，楊男等7人與彰化地檢署都不服判決而上訴，台中高分院二審全部駁回，可再上訴。

至於詹男寫的自白書與簽下的300萬元本票效力為何？法界認為，被暴打威逼寫下的自白書，不能當成通姦的證據。至於本票，詹男屬被脅迫而簽，詹男可以撤銷，也可以向法院提起確認本票債權不存在之訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/